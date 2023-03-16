«Жесткий абьюзер»: соседка рассказала о заморившем сына голодом блогере Соседка заморившего сына голодом блогера Лютого рассказала о его садистских замашках

Фото: vk.com/yarilo_drug

Максим Лютый

Блогер-сыроед Максим Лютый, месячный сын которого умер из-за пневмонии и истощения, является «жестким абьюзером», считает его соседка. В разговоре с «360» женщина отметила, что даже местные мужчины, проживающие в поселке Вардан, замечали садистские наклонности Лютого.

Наверное, его девушка была под сильным давлением, в позиции жертвы. Просто жесткий абьюзер, психопат с садистическими наклонностями, — отметила соседка.

По ее словам, во время беременности сожительница блогера втайне от него ходила к соседям, которые подкармливали ее. Женщина предположила, что Лютый запрещал беременной девушке есть. Она предположила, что решение рожать дома могло быть принято парой совместно, но желание воспитать ребенка-праноеда могло исходить от самого блогера после того, как младенец отказался от груди.

Она приходила беременная в соседский дом и кушала из-под полы. Ее кормили знакомые девочки капустой, потому что, видимо, он даже не давал есть, — отметила соседка.

Она рассказала, что Лютый устраивал курсы йоги, которые преподавали девушки, их часто посещали те, кто хотел похудеть. При этом в рассказы блогера о высшей миссии, спасении мира и насыщении солнцем местные жители несильно верили.

Ранее в Сочи скончался месячный ребенок петербургского блогера-сыроеда Максима Лютого. По предварительным данным, смерть наступила в результате пневмонии и истощения. Позже председатель СКР Александр Бастрыкин потребовал доложить ему о ходе проверки по делу Лютого. Отец на протяжении недели «кормил» мальчика солнечной энергией, и только 8 марта родители решили отвезти ребенка в больницу.