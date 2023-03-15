Кормивший сына солнцем блогер заинтересовал Бастрыкина Бастрыкин взял под контроль дело блогера-сыроеда, чей сын умер после недельного голодания

Фото: yarilo_drug/vk.com

Максим Лютый

Председатель СКР Александр Бастрыкин потребовал доложить ему о ходе проверки по делу блогера Максима Лютого, чей сын-младенец скончался из-за истощения, передает «Фонтанка». Отец на протяжении недели кормил мальчика солнечной энергией и только 8 марта родители решили отвезти ребенка в больницу, где медики смогли лишь констатировать его смерть.

Максим Лютый известен в медийной среде как блогер-сыроед. В том числе он преподавал своей аудитории праноедение — питание исключительно от солнечного света. Известно, что ранее он был судим по статье о хранении наркотиков. Сейчас мужчина задержан, а с его супруги взята подписка о невыезде.

Возбуждено уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности младенцу и назначена судебно-медицинская экспертиза. Разбирательство ведет следственный отдел по Лазаревскому району города Сочи краевого управления СКР.

Блогера и его супругу в селе, где они жили, местные называли «голодными» из-за увлечения сыроедением. У матери ребенка были обнаружены раны, полученные во время домашних родов. В Сочи из Санкт-Петербурга семья переехала в 2022 году.

Ранее в Ялте попыталась покончить жизнь самоубийством, но была вовремя обнаружена родителями и получила помощь медиков. До этого она была недовольна своим телом и пыталась сбросить вес.