Kub Mash: грудной ребенок сыроеда-солнцееда Лютого умер от истощения в Сочи

Месячный ребенок петербургского блогера-сыроеда Максима Лютого скончался в Сочи, предположительно, от истощения и пневмонии, сообщает Telegram-канал Kub Mash. Сыну Лютого, по предварительным данным, стало плохо 8 марта. Блогер с женой Оксаной повезли первенца в больницу, но по дороге малыш умер. В квартире у пары провели обыски и изъяли документы, которые могут быть полезны для уголовного дела, которое было возбуждено следователями по статье «Причинение смерти по неосторожности», пишет 78.ru.

Лютый известен тем, что пропагандирует в соцсетях сыроедение и фрукторианство, а также праноедение, призывая питаться энергией солнца вместо еды. Блогер также напутствует полностью отказаться от мяса. Уроженец Петербурга утверждал, что благодаря этим практикам излечился от шести хронических заболеваний, а еще помог своей бабушке справиться с диабетом.

В 2022 году Лютый вместе с 24-летней супругой переехал в Сочи. Пара арендовала дом на Огородном переулке, спустя какое-то время избранница блогера забеременела, и они решили, что будут рожать дома, без медицинской помощи. По данным 78.ru, после рождения сына молодые родители не только не убедились в том, что малыш здоров, но даже не зарегистрировали его.

Ранее в Москве ребенок умер в детском саду, предположительно, захлебнувшись рвотой. Это произошло 9 февраля, сообщалось, что трехлетний мальчик умер от удушья.