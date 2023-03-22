Женщины-военные рассказали об уничтожении дронов в Севастополе Женщины-военные Фалеева и Целуйко рассказали, как уничтожили два дрона ВСУ в Севастополе

Фото: MOD Russia/Global Look Press

Женщины-военнослужащие Черноморского флота Марина Фалеева и Татьяна Целуйко рассказали, как обнаружили и уничтожили два украинских дрона, которые утром 22 марта пытались атаковать объекты в Севастополе. По их словам, сказанным в эфире телеканала «Россия 24», аппаратура не распознала беспилотники.

Был [объект] над водой, был белый след, только шел он гораздо быстрее [чем проходящий катер у входа в бухту], — пояснила Целуйко.

Фалеева подтвердила, что им меткими выстрелами удалось уничтожить два дрона из трех. В настоящее время они получают много звонков с поздравлениями.

Фалеева и Целуйко отметили, что об объявленном министром обороны Сергеем Шойгу награждении узнали из СМИ. Героями женщины себя не называют.

Шойгу ранее распорядился представить к наградам и денежной премии старшего матроса контрактной службы Марину Фалееву и главного старшину Татьяну Целуйко.

Военный обозреватель Алексей Суконкин в разговоре с NEWS.ru отметил, что атака ВСУ являлась «актом информационной войны», поскольку оперативно-тактических задач Украина данным ударом решить не могла.

Ранее Сергей Шойгу сообщил, что два из трех беспилотников, пытавшихся поразить объекты в Севастополе, уничтожили военнослужащие Марина Фалеева и Татьяна Целуйко. Он поручил представить их к наградам и выписать денежную премию за уничтожение объектов противника.