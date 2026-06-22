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22 июня 2026 в 13:20

Женщина стала жертвой атаки ВСУ на Курскую область

Хинштейн сообщил о гибели женщины при атаке ВСУ на Курскую область

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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В результате атаки украинского БПЛА на село 1-е Выгорное в Тимском районе Курской области погибла женщина, сообщил губернатор региона Александр Хинштейн в мессенджере МАКС. По его словам, удар пришелся на хозпостройку.

Украинский БПЛА атаковал село 1-е Выгорное в Тимском районе. Удар пришелся по хозпостройке. В результате на месте от минно-взрывной травмы скончалась местная жительница. Приношу самые искренние слова соболезнования, окажем необходимую помощь родным, — отметил Хинштейн.

Ранее губернатор Воронежской области Александр Гусев сообщил, что силы ПВО ликвидировали несколько высокоскоростных воздушных целей в небе над городом. По его словам, трое человек пострадали, один из них в тяжелом состоянии.

Утром 22 июня пресс-служба российского Минобороны проинформировала, что силы ПВО за ночь ликвидировали и перехватили 301 украинский беспилотник над регионами России. По данным ведомства, БПЛА сбили над территориями Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Калужской, Курской, Ростовской, Тамбовской, Тверской, Тульской, Смоленской областей.

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Александр Хинштейн
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