Женщину зажало между электричкой и платформой в Подмосковье В Люберцах женщину зажало между электричкой и платформой на станции Красково

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Подмосковных Люберцах женщина застряла между поездом и платформой на станции Красково, пишет «360» со ссылкой на очевидца. Уточняется, что женщина не успела залезть на платформу.

Пришел, была электричка, вижу — женщина, поспрашивал, говорят, она не успела залезть на платформу, — поделился очевидец.

По данным издания, женщина скончалась от полученных крайне тяжелых травм. На место происшествия вызвали медиков и спасателей, чтобы достать ее на платформу. На данный момент идет доследственная проверка.

Ранее мужчина оказался зажат между электричкой и платформой на Багратионовском проезде в Москве. Происшествие случилось вблизи района Филевский парк рано утром, около 05:00. Молодого человека спасти не удалось, он погиб.

До этого сообщалось, что в Москве мужчина попал под поезд. Пострадавший скончался до приезда скорой помощи от полученных травм. Инцидент произошел на станции Чертаново Павелецкого направления в Южном округе столицы.

В октябре 2023 года электричка в Санкт-Петербурге насмерть сбила мужчину в наушниках, который не услышал предупредительных сигналов из-за громкой музыки. Мужчина получил тяжелые травмы и скончался в машине скорой помощи.