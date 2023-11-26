Поезд насмерть сбил мужчину в Москве

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Мужчина попал под поезд на юге Москвы, пишет MK.RU. По данным издания, пострадавший скончался на месте происшествия от полученных травм.

Как сообщает MK.RU, ЧП произошло 26 ноября в 09:10 мск на станции Чертаново Павелецкого направления в Южном округе столицы. Сотрудники правоохранительных органов выясняют обстоятельства произошедшего и устанавливают личность погибшего.

Ранее в Петербурге в больницу имени Джанелидзе поступила 19-летняя пациентка, попавшая под поезд. Студентка в наушниках и капюшоне переходила пути перед надвигавшимся на нее составом в неположенном месте возле железнодорожной станции Волковская. Несмотря на попытки машиниста остановить поезд, избежать наезда не удалось. Ноги девушки отрезало по колено.

До этого в Северной столице электричка насмерть сбила мужчину, который не услышал предупредительных сигналов. Он переходил железнодорожные пути в неположенном месте возле станции Пискаревка. Несмотря на то, что машинист применил экстренное торможение, мужчина получил тяжелые травмы. Он скончался в машине скорой помощи.

Ранее пассажирка московского метро упала под поезд на станции «Улица 1905 года». Женщина погибла на месте, получив травмы, несовместимые с жизнью.