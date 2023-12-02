Мужчину зажало между электричкой и платформой в Москве

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Мужчина оказался зажат между электричкой и платформой на Багратионовском проезде в Москве, сообщает телеканал «360» со ссылкой на собственный источник. Происшествие случилось вблизи района Филевский парк рано утром, около 05:00.

По предварительной информации, на момент получения травмы житель столицы оставался в сознании. Каких-либо других подробностей на данный момент не приводится.

Согласно данным «МК», инцидент с 21-летним юношей произошел на станции в 05:20. Молодого человека спасти не удалось, он погиб, говорится в публикации.

Ранее сообщалось, что в Москве мужчина попал под поезд. Пострадавший скончался до приезда скорой помощи от полученных травм. Инцидент произошел на станции Чертаново Павелецкого направления.

До этого в Санкт-Петербурге электричка насмерть сбила мужчину, который не услышал предупредительных сигналов из-за громкой музыки в наушниках. Он получил тяжелые травмы и скончался в машине скорой помощи. Трагедия произошла возле станции Пискаревка. Уточняется, что машинист электрички подавал звуковые и световые оповещения, а также применил экстренное торможение. Однако это не помогло, человека на путях задело по касательной.