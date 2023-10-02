В Петербурге электричка насмерть сбила мужчину в наушниках

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Электричка в Санкт-Петербурге насмерть сбила мужчину в наушниках, который не услышал предупредительных сигналов из-за громкой музыки, сообщается на сайте Управления на транспорте МВД России по Северо-Западному федеральному округу. Мужчина получил тяжелые травмы и скончался в машине скорой помощи.

Инцидент произошел 1 октября в Санкт-Петербурге: мужчина переходил железнодорожные пути в неположенном месте возле станции Пискарёвка. Сообщается, что машинист электрички подавал звуковые и световые оповещения, а также применил экстренное торможение. Однако это не помогло, человека на путях задело по касательной.

По информации Telegram-канала 78, переходя пути, нарушитель решил не снимать наушники и ничего не услышал из-за громкой музыки, и наезда избежать не удалось. Управление на транспорте МВД уточнило, что движение поездов на данном участке работает полноценно, задержек нет.

Ранее пассажирка московского метро упала под поезд на станции «Улица 1905 года». Женщина погибла на месте от травм, несовместимых с жизнью. Движение на Таганско-Краснопресненской линии от «Октябрьского Поля» до «Баррикадной» в связи с инцидентом было временно приостановлено.