Женщина упала под поезд в московском метро и погибла

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Пассажирка метро в Москве погибла после падения под поезд на станции «Улица 1905 года», сообщили ТАСС в столичном главке МВД. Движение на Таганско-Краснопресненской линии от «Октябрьского поля» до «Баррикадной» было временно приостановлено.

Падение произошло на станции метро «Улица 1905 года». Под прибывающий поезд на жесткий путь упала женщина, она погибла, — сообщили в полиции.

Дептранс Москвы сообщал, что из-за человека на путях не было движения поездов от «Октябрьского поля» до «Баррикадной», в обратном направлении поезда следовали с увеличенными интервалами. В 10:39 сообщили, что движение на фиолетовой ветке восстановлено, все поезда ходят по графику.

26 сентября произошел сбой на Серпуховско-Тимирязевской линии метро в Москве, от станции «Пражская» до «Улицы Академика Янгеля» не было движения поездов. СМИ писали, что на станции «Бульвар Дмитрия Донского» на пути упал человек, его быстро подняли, вскоре движение поездов на серой ветке было восстановлено.

15 сентября пассажир случайно упал на пути на станции «Печатники» Большой кольцевой линии. Мужчина успел вовремя сгруппироваться и остался жив, он смог самостоятельно выбраться из-под поезда. Несмотря на инцидент, движение по БКЛ продолжалось согласно расписанию.