Женщина напала на ребенка и сломала ему позвоночник из-за жалобы сына

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Жительница Сергиева Посада напала на ребенка и сломала ему позвоночник на детской площадке, сообщает Telegram-канал SHOT. По данным канала, причиной агрессии стала жалоба сына, которого пострадавший толкнул с горки.

SHOT уточняет, что конфликт возник из-за нецензурной лексики: сын нападавшей начал материться на площадке, что не понравилось второму ребенку и он толкнул школьника в наказание.

Канал пишет, что матершинник побежал жаловаться матери, которая пошла разбираться с обидчиком в компании 17-летнего старшего сына. Избиение ребенка она сопровождала громкими нецензурными выкриками.

SHOT сообщает, что пострадавшего госпитализировали. Один из свидетелей конфликта обещал написать заявление в полицию.

Ранее в Чебаркуле мать избила 11-месячного сына, ударив его головой о раковину из-за того, что ребенок болел. При этом мать сообщила медикам, что у ребенка поднялась температура до 39 градусов и он «странно выглядит». Пришедшие в палату сестры увидели, что младенец лежит без сознания, а его тело покрыто гематомами.