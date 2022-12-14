Mash: мать ударила 11-месячного сына головой о раковину за то, что он болел

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Чебаркуле мать избила 11-месячного сына, ударив его головой о раковину, из-за того, что ребенок болел, сообщил Telegram-канал Mash. Ей предъявлено обвинение в покушении на убийство.

Мать прибыла с 11-месячным сыном на руках в чебаркульскую больницу по направлению участкового врача: педиатр заметила, что грудничок недобирает в весе и направил семью сдать анализы и понаблюдаться в стационаре. Уже на первом осмотре медики заметили заподозрили неладное — младенец был очень тихими и встревоженным.

На осмотре младенец вел себя странно: боялся плакать, тихо переносил уколы и нервничал, когда мать брала его на руки. Их оставили на ночь, пока не придут результаты, — говорится в сообщении.

Утром мать сообщила медикам, что у ребенка поднялась температура до 39 градусов и он «странно выглядит». Пришедшие в палату сестры увидели, что младенец лежит без сознания, а его тело покрыто гематомами.

Увидели, что у ребенка глаза, веки отечные, кровоизлияние, гематомы, на голове огромные гематомы, особенно справа, уши цианотичные, синие. В общем, вся голова на гематоме, — рассказала медик.

По словам медработницы, на КТ у ребенка диагностировали переломы затылочной кости черепа с правой стороны. Младенца экстренно реанимировали.

После этого, у матери попытались выяснить, что случилось, однако та долгое время игнорировала вопросы врачей и молчала. Спустя некоторое время она сказала, что ребенок ударился головой о раковину, а затем призналась травматологу, что била сына.

Врачи рассказали о случившемся полиции. Сейчас женщина находится в СИЗО, ей предъявлено обвинение в покушение на убийство — наказание по этой статье предусматривает до 15 лет лишения свободы.

По информации канала, девушка не в первый раз избила ребенка, однако органы опеки регулярно закрывали глаза на происходящее. В отношении сотрудников ведомства возбудили уголовное дело по статье «Халатность».

Ранее в Казани мать избила и выгнала на балкон двухгодовалую дочь из мести мужу. Происходящее женщина сняла на видео и отправила отцу ребенка, сопроводив фразой «Сдонет — похороню».