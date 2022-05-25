«Желтый» уровень опасности отменят в двух районах Воронежской области

В двух приграничных с Украиной районах Воронежской области с 26 мая будет отменён «жёлтый» уровень террористической угрозы, сообщает администрация региона на официальном сайте. Режим повышенного уровня опасности действовал в районах области больше месяца.

Решением председателя антитеррористической комиссии Воронежской области, губернатора Воронежской области Александра Гусева ранее установленный на территории Россошанского и Кантемировского муниципальных районов Воронежской области высокий («желтый») уровень террористической опасности отменен с 00.00 26.05.2022, — говорится в сообщении.

11 апреля в двух районах Воронежской области повысили уровень террористической угрозы. Высокий уровень террористической опасности ввели в Кантемировском и Россошанском районах. Жителей региона призывали быть более осторожными.

Всего существует три уровня террористической опасности: «синий», «жёлтый» и «красный». «Жёлтый» (высокий) уровень опасности устанавливается при наличии «подтверждённой информации о реальной возможности совершения террористического акта».