В двух районах Воронежской области повышен уровень террористической угрозы

В двух приграничных с Украиной районах Воронежской области повысили уровень террористической угрозы, сообщил губернатор региона Александр Гусев в своем Telegram-канале. Высокий уровень террористической опасности ввели в Кантемировском и Россошанском районах. Жителей региона призвали быть более осторожными.

Во время спецоперации ВС РФ на территориях Украины, ДНР и ЛНР острее встали вопросы антитеррористической защищённости в связи с возможными провокациями украинских националистов. А вы знаете, что наши Кантемировский и Россошанский районы являются приграничными? Поэтому я принял решение о введении в этих двух муниципалитетах «жёлтого» (высокого. — NEWS.ru) уровня террористической опасности. Это средний уровень из трёх существующих, — написал губернатор.

Высокий уровень террористической опасности также был введён в Курской области с 11 апреля, об этом заявил губернатор Роман Старовойт. Он пояснил, что на такие меры приходится идти в связи с возможными провокациями со стороны украинских националистов.

Всего существует три уровня террористической опасности: «синий», «жёлтый» и «красный». «Жёлтый» (высокий) уровень опасности устанавливается при наличии «подтверждённой информации о реальной возможности совершения террористического акта».