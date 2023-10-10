Завершено расследование теракта, при котором погиб Владлен Татарский СК завершил расследование уголовного дела о теракте и гибели Владлена Татарского

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На месте взрыва в кафе Street Food Bar № 1. В результате взрыва погиб военный корреспондент Владлен Татарский

Следственный комитет завершил расследование уголовного дела о теракте в Санкт-Петербурге, при котором погиб военкор Максим Фомин, известный под псевдонимом Владлен Татарский, сообщается в Telegram-канале СК. К уголовной ответственности, помимо Дарьи Треповой, привлечен Дмитрий Касинцев. Его обвиняют в укрывательстве обвиняемой после совершения теракта.

Главным следственным управлением Следственного комитета Российской Федерации завершено расследование уголовного дела в отношении Дарьи Треповой, обвиняемой в совершении преступлений, предусмотренных п. «б» ч. 3 ст. 205 УК РФ, ч. 4 ст. 222.1 УК РФ и ч. 4 ст. 327 УК РФ, — говорится в сообщении.

По версии следствия, Трепова принесла в кафе на встречу с Татарским статуэтку, начиненную взрывчаткой. Военкор в результате полученных травм погиб, еще 52 человека пострадали. Сотрудники СК установили, что преступление готовилось с территории Украины.

Теракт был организован с целью устрашения населения и побуждения к отказу от взглядов, одобряющих цели и задачи СВО, а также дискредитации деятельности органов государственной власти РФ, — говорится в сообщении.

Следствие собрало достаточную доказательную базу, уточнили в ведомстве. Уголовное дело с обвинительным заключением передано в суд.

Ранее сообщалось о ходе расследования по делу о покушении на писателя Захара Прилепина. Гражданин России и Украины Александр Пермяков, обвиняемый в теракте, решил не протестовать против решения суда и остался в СИЗО.