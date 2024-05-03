Застрявшего на дереве медвежонка спасли под Новосибирском

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В Мошковском районе Новосибирской области спасли застрявшего на дереве медвежонка, сообщает «МК в Новосибирске» со ссылкой на Telegram-канал «О работе Министерства природных ресурсов Новосибирской области». Маленький хищник забрался на березу, но самостоятельно спуститься не смог.

Как отмечает издание, снимать медвежонка с дерева приехали сотрудники Министерства природных ресурсов региона и ветеринары. После спасения маленького хищника осмотрели. Медвежонок не пострадал, поэтому его решили отпустить.

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