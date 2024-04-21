Застрявшую в вентиляции кошку спасли через отверстие в стене туалета В Подмосковье спасатели вытащили кошку из вентиляционной шахты

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Сотрудники МЧС извлекли кошку из вентиляционной шахты в Подмосковье. Питомец проник в излюбленное место всех кошек, но не смог выбраться обратно. Соседи услышали печальное мяуканье животного и позвонили в 112 за помощью, сообщает пресс-служба Мособлпожспаса.

Сотрудники дежурной смены рассмотрели все возможные методы, чтобы добраться до кошки. Самым быстрым способом было извлечь пушистого друга через отверстие в стене туалета, поэтому хозяева эти дали свое согласие. В результате кошка была благополучно спасена из западни.

Ранее в Курганской области, пострадавшей от сильнейших паводков, местный житель отправился на лодке спасать свою кошку, но наткнулся на ветку, проткнувшую его маленькое судно. Спасатели помогли мужчине и его любимице, они отделались легким испугом.

Также в Дубае полицейский вытащил из моря тонущую кошку. На опубликованных в Сети видео запечатлена работа мужчины, который схватил зверька за шкирку и передал его товарищу на суше.