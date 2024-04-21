Курганец отправился на лодке спасать свою кошку и едва не утонул Спасатели помогли курганцу, который отправился на лодке спасать свою кошку

Фото: Сергей Никифоров/NEWS.ru

В Курганской области, пострадавшей от сильнейших паводков, местный житель отправился на лодке спасать свою кошку, но наткнулся на ветку, проткнувшую его маленькое судно, сообщает пресс-служба регионального управления МЧС. Спасатели помогли мужчине и его любимице, они отделались легким испугом.

Инцидент произошел в подтопленном СНТ «Нива». Мужчину на поврежденной лодке обнаружили сотрудники Сибирского регионального поисково-спасательного отряда. Спасатели вплавь добрались до мужчины и доставили его в безопасное место. Убедившись, что местный житель не пострадал, они вернулись в затопленный дом, чтобы спасти кошку.

Хозяин и животное отделались легким испугом. Не окажись рядом спасателей, трагических последствий избежать бы не удалось, — рассказали в МЧС.

Губернатор Курганской области Вадим Шумков утром 21 апреля сообщил, что вода в Кургане стабилизировалась, ее уровень начал снижаться. Главной задачей, по его словам, остается удерживание дамбы до снижения уровня воды ниже опасной отметки.

Накануне Шумков сообщал, что вода снова начала прибывать в Кургане в связи с обратным стоком с поймы по всей протяженности верховья реки Тобол. По его словам, в некоторых местах вода выходит из-под земли с внутренней стороны дамбы. Он призвал местных жителей проявить терпение.