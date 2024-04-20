«Надо держаться, земляки»: губернатор Шумков сообщил о росте воды в Кургане Губернатор Шумков: в Кургане снова начал расти уровень воды

Фото: Сергей Никифоров/NEWS.ru

Вода снова начала прибывать в Кургане в связи с обратным стоком с поймы по всей протяженности верховья реки Тобол, сообщил губернатор Кургаснкой области Вадим Шумков в своем Telegram-канале. По его словам, в некоторых местах вода выходит из-под земли с внутренней стороны дамбы.

Вода в Кургане снова начала расти. Причиной, очевидно, является обратный сток с поймы по всей протяженности верховья реки. В некоторых местах вода резко выходит из-под земли с внутренней стороны дамбы. <...> Надо держаться, земляки, — написал он.

Ранее в пресс-службе правительства Курганской области сообщили, что в административном центре и еще семи округах закрыли дороги в связи с паводком. Речь идет о Куртамышском, Целинном, Шатровском, Притобольном, Кетовском, Белозерском и Мокроусовском округах.

До этого власти региона рассказали, что более 15 тысяч жителей Курганской области эвакуированы из-за паводка. Там добавили, что 759 из них находятся в пунктах временного размещения, в районных больницах размещены 163 маломобильных жителя, большинство граждан остановились у родственников.

Администрация Курганской области передавала, что уровень воды в реке Тобол увеличился на 20 сантиметров. Он достиг отметки в 850 сантиметров, подчеркнули местные власти. Кроме того, продолжилось повышение уровня воды в реке в Кетовском округе от одного до девяти сантиметров. В районе нескольких населенных пунктов преодолена отметка в 10 метров.