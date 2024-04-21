Губернатор рассказал, как изменилась ситуация с паводком в Кургане Губернатор Шумков: вода в Кургане стабилизировалась и начала снижаться

Фото: Сергей Никифоров/NEWS.ru

Вода в Кургане стабилизировалась, ее уровень начал снижаться, сообщил губернатор Курганской области Вадим Шумков в своем Telegram-канале. Главной задачей, по его словам, остается удерживание дамбы до снижения уровня воды ниже опасной отметки.

Вода в Кургане стабилизировалась и потихоньку пошла на спад. Это не повод расслабиться, так как сейчас основная задача здесь — держать дамбу до снижения уровня ниже опасного, — написал Шумков.

Он представил снимки из космоса. На них хорошо видны масштабы паводка. Шумков подчеркнул, что укрепленная и повышенная по левому контуру города дамба спасает Курган. Глава региона выразил благодарность всем, кто работал над заграждением последние две недели.

Накануне Шумков сообщал, что вода снова начала прибывать в Кургане в связи с обратным стоком с поймы по всей протяженности верховья реки Тобол. По его словам, в некоторых местах вода выходит из-под земли с внутренней стороны дамбы. Он призвал местных жителей проявить терпение.

До этого в пресс-службе правительства Курганской области сообщили, что в административном центре и еще семи округах закрыли дороги в связи с паводком. Речь идет о Куртамышском, Целинном, Шатровском, Притобольном, Кетовском, Белозерском и Мокроусовском округах.