Спасение тонущей кошки в Дубае попало на видео Дубайские полицейские спасли тонущую кошку

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В Дубае полицейский вытащил из моря тонущую кошку, сообщает портал «Русские эмираты» со ссылкой на лейтенанта Аль Накби из Департамента морской спасательной службы силового ведомства. На опубликованных в Сети видео запечатлена работа мужчины, который схватил зверька за шкирку и передал его товарищу на суше.

Полиция Дубая оказывает помощь любому, кто нуждается в спасении — будь то человек или животное. Кошка нуждалась в помощи, и мы отреагировали в кратчайшие сроки, чтобы спасти ее жизнь, — сказал лейтенант.

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Четырехлапого завернули в одеяло, высушили ему шерстку и отпустили.

Супруга певца Артика (настоящее имя — Артем Умрихин) Рамина Умрихина ранее опубликовала в Instagram (деятельность в РФ запрещена) видео своей поездки по улицам затопленного Дубая, где проживает семейство. Она отметила, что вынуждена не ехать по дороге, а плыть. Девушка сопроводила свою публикацию мемами и смешными видео о ситуации в городе.

Ранее в селе Заливном Самарской области во время наводнения сотрудники МЧС спасли едва не утонувшего пса. Когда к животному подплыли спасатели, из-под воды виднелись только его глаза. На опубликованных в Сети кадрах видно, как выживший пес трясется в спасательной лодке от холода.