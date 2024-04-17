Едва не утонувший при наводнении под Самарой трясущийся пес попал на видео Сотрудники МЧС спасли тонувшего пса во время паводка в селе под Самарой

Фото: МЧС РФ

В селе Заливное во время наводнения сотрудники МЧС спасли едва не утонувшего пса, сообщает пресс-служба ведомства. Когда к животному подплыли спасатели, из под воды виднелись только его глаза. На опубликованных в Сети кадрах видно, как выживший пес трясется в спасательной лодке от холода.

Обессиленное животное сотрудники ведомства встретили накануне при патрулировании подтопленного села Заливное. Пес изо всех сил пытался удержаться на плаву, — сообщили в МЧС региона.

Сейчас собака в безопасности. Теперь предстоит найти его владельцев или найти ему новых хозяев.

Во время апрельских паводков в регионах России спасатели периодически спасают не только людей, но и домашних животных. Кроме собак в спасательной шлюпке оказывались свиньи и кошки. Проблемы были только с верблюдом в Оренбургской области, который не хотел эвакуироваться с подтопленного парк-отеля.

Ранее жительница города Бор в Нижегородской области рассказала о злоумышленнике, который отстреливает домашних животных. Его личность неизвестна, однако женщина предположила, что живодером может быть ее сосед — пенсионер, который ненавидит животных. По ее словам, отстрел продолжается уже более года.