Опубликовано видео с упрямой верблюдицей Дашей, не желавшей эвакуироваться

Фото: Shutterstock/FOTODOM

В соцсетях распространяется видео с верблюдицей по кличке Даша, которая не хотела эвакуироваться из парк-отеля «Нежинка», расположенного в затопленной Оренбургской области на берегу реки Урал. Мужчина за кадром объяснил, что слухи о брошенном на произвол судьбы животном не соответствуют действительности. Персонал не в силах совладать с экзотическим питомцем.

Пока у нас дамба держит Радужный, мы спасаем верблюда Дашу. Ребята, никто не бросил верблюда! Вот вам видео, как верблюда пытаются загнать наверх, а она не поддается. Вы что, думаете, это просто, что ли, с верблюдом, который не в вольере стоит? Вы такие умные, ребят. Кто хотел приехать помочь эвакуировать, приезжайте! Мы не знаем, чем его эвакуировать, — заключил автор съемки.

Ранее сотрудница парк-отеля рассказала, что верблюда никто не бросал. На территории отеля осталась охрана. Кроме того, в административном комплексе находится скотник. Он проживает на втором этаже и следит за животными.

До этого стало известно, что более 30 собак погибли из-за прорыва дамбы в Оренбургской области. Питомцев оставили местные жители во время эвакуации, некоторые из них были на цепи.