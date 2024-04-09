Десятки собак погибли из-за прорыва дамбы в Оренбургской области Mash: более 30 собак погибли из-за прорыва дамбы в Оренбургской области

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Более 30 собак погибли из-за прорыва дамбы в Оренбургской области, сообщает Telegram-канал Mash. Питомцев оставили местные жители во время эвакуации, некоторые из них были на цепи.

Как сообщает канал, спасатели, волонтеры и неравнодушные жители региона продолжают объезжать затопленные территории в поисках оказавшихся в западне животных. Испуганные и оголодавшие кошки и собаки охотно идут на руки, а крупный рогатый скот приходится силой вытаскивать из воды.

По данным Mash, в день удается спасти около 100 животных, но их некуда определять. Также на это не хватает денег. Хозяев найти затруднительно, поэтому часть спасенных четвероногих люди оставляют у себя, остальных – куда удастся пристроить.

Кроме того, в регионе организован сбор средств на помощь пострадавшим животным. Большую часть жертвуют местные жители, которые сами остались без жилья.

Ранее глава МЧС России Александр Куренков совершил облет подтопленных территорий в Оренбургской области. Вместе с главой министерства обстановку с воздуха оценили полномочный представитель президента РФ в Приволжском федеральном округе Игорь Комаров и глава региона Денис Паслер.

Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков отмечал, что вопрос паводков в российских регионах остается в центре внимания президента РФ Владимира Путина. По его словам, ситуация остается сложной.