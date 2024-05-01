Пухленькая малютка-нерпа уснула в «джакузи» и попала на видео Жители Ленобласти спасли маленькую нерпу, заплывшую в реку Тосну

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Жители Никольского в Ленинградской области спасли от гибели детеныша нерпы, который из Ладоги каким-то образом заплыл в реку Тосну, передают «Известия». На опубликованных кадрах видно, что малютка довольно упитанная и прекрасно себя чувствует.

На кадрах заметно, что детеныш дремлет в широком ведре с водой, в которое его поймали местные жители. Пользователи Сети пошутили, что отдых нерпочки похож на водные процедуры в джакузи. Зверька уже передали специалистам в Фонд друзей балтийской нерпы.

Недавно жители в Ленинградской области спасли от гибели выбравшихся на сушу полуторамесячного тюлененка и щенка нерпы. Первый вылез на берег во время шторма и гулял среди елей в прибрежной лесополосе.

Ранее зоологи Фонда друзей балтийской нерпы призвали россиян не тревожить ладожских нерп, у которых сейчас период линьки. По словам специалистов, из-за линьки животные становятся беспомощными и малоподвижными.

Несмотря на то что карельские туроператоры приглашают посмотреть и пофотографировать ладожских нерп, зоологи попросили не идти у них на поводу. Ведь такие фотосессии могут стать причиной гибели животных. Пугаясь туристов, они прыгают в воду, а каждое погружение в воду лишает линяющих нерп последней энергии и может стать для них роковым.