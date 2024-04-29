Спасение напуганного кота с верхушки сосны попало на видео В Ленобласти спасатели сняли кота с верхушки сосны

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Волонтеры в Ленинградской области спасли кота, который провел на верхушке сосны два дня. Инцидент произошел в поселке Западная Лица (Всеволжский район), уточнили во «ВКонтакте» авторы группы «Кошкиспас».

Спасатели прибыли к коту около 18:40. Сосна была молодой, автор публикации предположил, что дереву около 50 лет, поэтому на высоте 10 метров оно «ощутимо качается».

Кошка стерилизованная, домашняя с соседнего участка, под деревом играют щенки сиба-ину. На других участках тоже свои охранники. Под деревом забор из тонкого металла. Нельзя допустить падения и прыжка кошки, — уточнили в группе.

Сосну подвязали к соседним двум деревьям, чтобы волонтер смог добраться до кота. Оказалось, что пушистый провел на верхушке два дня.

В Подмосковье ранее сотрудники МЧС извлекли кошку из вентиляционной шахты. Животное проникло внутрь, но не смогло выбраться. Соседи обратили внимание на жалобное мяуканье и позвонили в 112. Сотрудники пожарной службы изучили все возможные методы, чтобы добраться до пушистой заложницы. Появилась необходимость сделать отверстие в стене туалета, на что согласились хозяева. В результате кошку спасли из ловушки.