Зампред комитета по соцзащите Ленинградской области задержана за растраты

https://static.news.ru/photo/01fa5e2a-354f-11eb-a12a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Заместитель руководителя комитета по соцзащите населения Ленинградской области Наталья Пшигоцкая задержана. Как сообщает пресс-служба регионального следственного управления СК РФ, она подозревается в растрате.

[Пшигоцкая] поручила растратить бывшему директору Ленинградского областного государственного стационарного бюджетного учреждения социального обслуживания «Лодейнопольский специальный дом-интернат для престарелых и инвалидов» вверенное ей имущество — денежные средства в сумме 1 600 000 рублей — для приобретения более 500 билетов в театр. При этом, как установлено следствием, данной услугой воспользовались лица, не содержащиеся в доме-интернате, а иные граждане, — говорится в сообщении.

Ведомство поясняет, что чиновник задержана по факту растраты бюджетных средств. Она подозревается в совершении преступления, предусмотренного статьей УК РФ «Организация и руководство в растрате, совершённые лицом с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере». Следствие направило ходатайство о заключении подозреваемой под стражу.

12 ноября в рамках этого дела сотрудники СК РФ и оперативники экономической полиции ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области провели в комитете соцзащиты оперативные мероприятия. В кабинете Пшигоцкой и в бухгалтерии ведомства прошли обыски.

Ранее NEWS.ru писал, что запрет определённых действий, наложенный судом на аудитора Счётной палаты, бывшего губернатора Ивановской области Михаила Меня обжалован его защитой. Чиновник обвиняется в растрате 700 млн рублей.