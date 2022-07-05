Замначальника Крымской таможни заподозрили в превышении полномочий

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Заместитель начальника Крымской таможни помещен под домашний арест по уголовному делу по п. «в» ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий), сообщается на сайте ГСУ СК России по Республике Крым и городу Севастополю. Ему грозит до 10 лет лишения свободы. Еще одно уголовное дело возбуждено в отношении исполняющего обязанности генерального директора фирмы, обвиняемого в мошенничестве с использованием служебного положения в особо крупном размере.

Заместителю начальника Крымской таможни — начальнику отдела тылового обеспечения органами следствия предъявлено обвинение в превышении должностных полномочий с причинением тяжких последствий, — сказано в сообщении.

По данным следствия, в марте 2021 года обвиняемый заключил госконтракт с коммерческой фирмой на капитальный ремонт ведомственного здания в Евпатории. В июне 2021 года с целью строительного контроля ремонтных работ был заключен еще один контракт с начальником отдела строительного контроля по объектам капитального строительства АО «Служба технического надзора». Однако никакие работы фактически не принимались, а акты о приеме не подписывались и не согласовывались. Зная о невыполненных работах, чиновник подписал акты об их приеме, на основании которых фирме-подрядчику были перечислены более 3,5 млн рублей.

Ранее суд в Хабаровске арестовал на два месяца бывшего заместителя министра по развитию Дальнего Востока Александра Крутикова по делу о превышении должностных полномочий. Дело Крутикова связано с расследованием истории с выдачей субсидий хабаровской компании «Азия Лес». По версии следствия, с 2016 по 2018 год сотрудники Минвостокразвития незаконно выдали федеральную субсидию в сумме 840 млн рублей на возмещение затрат, связанных со строительством объектов инфраструктуры для инвестиционного проекта. По данным издания, проект так и не ввели в эксплуатацию, похитив при этом деньги.