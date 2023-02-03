Замминистра обороны России сходил пешком на передовую в зоне СВО В Сети показали, как генерал Евкуров посетил передовые позиции 2-го армейского корпуса в зоне СВО

Фото: AptiAlaudinovAKHMAT

Юнус-Бек Евкуров

Заместитель министра обороны России генерал-полковник Юнус-Бек Евкуров посетил зону специальной военной операции, сообщил командир чеченского подразделения Апти Алаудинов в своем Telegram-канале. По словам Алаудинова, Евкуров побывал на «передовых позициях» «Ахмата» и 2-го армейского корпуса, прошел пешком «весь маршрут до линии боевого соприкосновения и обратно».

Юнус-Бек Баматгиреевич как настоящий боевой генерал прошёл пешим порядком весь маршрут до линии боевого соприкосновения и обратно (7400 м в общей сложности), проверил готовность бойцов, укрепленность огневых точек и на месте дал ценные указания, — говорится в сообщении.

До этого командир спецназа «Ахмат» и замкомандующего 2-м армейским корпусом Народной милиции ЛНР Алаудинов заявил, что российские подразделения могут взять под контроль всю территорию Донецкой Народной Республики через месяц-полтора. Об этом говорят нынешние серьезные потери Украины на передовой.

Ранее Алаудинов заявил, что бои идут в восточной и южной частях Артемовска. По его словам, подразделения ЧВК «Вагнер» и Минобороны очень хорошо продвигаются. В скором времени можно будет говорить об оперативном окружении находящихся в городе подразделений ВСУ, отметил он.