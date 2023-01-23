Командир «Ахмата»: бои за Артемовск идут в восточной и южной частях города

Фото: Александр Река/ТАСС

Апти Алаудинов

В восточной и южной частях Артемовска идут бои, сообщает РИА Новости со ссылкой на командира подразделения «Ахмат» Апти Алаудинова. По его словам, подразделения ЧВК «Вагнер» и Минобороны очень хорошо продвигаются. В скором времени можно будет говорить об оперативном окружении находящихся в городе подразделений ВСУ, отметил он.

У нас очень хорошо продвигаются ЧВК «Вагнер» и подразделения Минобороны, которые идут в Бахмуте. Там уже можно сказать, что бои идут в восточной и южной частях. Отрабатываются позиции и непосредственно в центре города, что говорит о том, что продвижение идет уже в направлении города. Скоро можно будет говорить об оперативном окружении тех подразделений, которые находятся там, — заявил Алаудинов.

В штабе теробороны ДНР ранее сообщили, что населенные пункты Краснопольевка и Двуречье перешли под контроль Вооруженных сил России.

Ранее член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов заявил, что российской армии удалось взломать первую линию обороны ВСУ на отдельных участках фронта в регионе. Он отметил, что основная линия обороны украинских сил была выстроена на уровне городов Каменское — Орехов — Гуляйполе.

Позднее Рогов сообщил, что украинский Генштаб в срочном порядке стягивает резервы ВСУ в Запорожскую область. Он пояснил, что переброска военных осуществляется из ряда направлений, в том числе с Запорожско-Криворожского, из Днепропетровской области, Кривого Рога и других, «чтобы отрабатывать тяжелой артиллерией и РСЗО».