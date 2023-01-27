Командир «Ахмата» назвал сроки полного взятия ДНР под контроль Командир «Ахмата» Алаудинов: за месяц-полтора удастся полностью взять ДНР под контроль

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Командир спецназа «Ахмат» и замкомандующего 2-го армейского корпуса Народной милиции ЛНР Апты Алаудинов заявил, что российские подразделения могут взять под контроль всю территорию Донецкой Народной Республики через месяц-полтора. Об этом говорят нынешние серьезные потери Украины на передовой, отметил он в эфире телеканала «Россия 1».

Я думаю, что в ближайшие максимум месяц-полтора мы увидим Донецкую Народную Республику освобожденной, — подчеркнул Алаудинов.

Он добавил, что украинские войска несут значительные потери, тогда как российские силы наступают по всем направлениям.

Ранее Апти Алаудинов заявил, что бои идут в восточной и южной частях Артемовска. По его словам, подразделения ЧВК «Вагнер» и Минобороны очень хорошо продвигаются. В скором времени можно будет говорить об оперативном окружении находящихся в городе подразделений ВСУ, отметил он.