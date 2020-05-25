Заммэра Москвы: рестораны нужно открывать после предприятий сферы услуг

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Столичные власти уверены, что кафе и другие заведения общепита стоит открыть после того, как начнут работать непродовольственные магазины и предприятия сферы услуг. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы Владимир Ефимов.

Понимаем, что снимая ограничения с точки зрения режима самоизоляции, нужно открывать и сферу услуг, и общепит. Мы внимательно изучим этот вопрос вместе с Роспотребнадзором и решение примем. С точки зрения теории, которую мы сейчас обсуждаем, это всё же стоит делать чуть позже, чем открывать сферу услуг и непродовольственные магазины, — сказал Ефимов в эфире телеканала «Россия 24».

По данным на 25 мая, в РФ подтверждены 353 427 случаев коронавирусной инфекции. За сутки число заболевших увеличилось на 8946 человек. 118 798 пациентов справились с болезнью. Умерли 3633 человека, 92 — за последние сутки. В Москве сейчас 166 473 подтверждённых случая COVID-19. За последние сутки число заболевших увеличилось на 2560. Выздоровели 53 586 человек, 2034 умерли.

Как писал NEWS.ru, ранее губернатор Петербурга не стал снимать ограничения из-за коронавируса.