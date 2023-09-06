«Замкнутые люди»: соседи о семье, в которой сожгли мертвого младенца Сжегший мертвого младенца старовер из Приамурья был замкнутым

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Семья староверов в селе Новотроицкое Благовещенского округа Приамурья, в которой отец сжег тело мертвого младенца после смерти жены во время родов, была замкнутой, они не общались с односельчанами, рассказали соседи. Одна из местных жителей в беседе с «360» отметила, что дети не ходили в школу, а мать ни разу не вставала на учет по беременности.

Они замкнутые люди были, жили сами по себе, дети в школу не ходили, мать на учете по беременности ни разу не стояла, всех детей дома рожала. Странные очень люди, говорили, секта у них, — поделилась соседка.

По словам другого местного жителя, в семье было четверо детей, все они находились на домашнем обучении. Староверы держали хозяйство, содержали нескольких лошадей, коз, баранов и двух больших алабаев. У них был небольшой бизнес — ларек, в котором они продавали лепку, квас и чай. Сосед отметил, что сначала даже не поверил, что отец семейства мог сжечь мертвого новорожденного. Он отметил, что мужчина казался ему совершенно нормальным.

Он называет себя старовером. У него еще есть друзья или родственники. Я видел, они пару раз к нему приезжали, живут на этой улице, только дальше. У них тоже дети есть, — уточнил сосед.

Житель села Новотроицкое ранее сжег тело новорожденного ребенка. По словам сотрудников регионального СК, жена мужчины скончалась после родов. Предварительно известно, что ребенок мог родиться мертвым, по факту случившегося проводится расследование.