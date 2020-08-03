Регионы

Замдиректора школы в Кемерово наказали за порно во время онлайн-урока

18:23, 03 августа 2020
Фото: Herbert Berger/http://imagebroker.com/Global Look Press

Прокуратура Кузбасса привлекла к дисциплинарной ответственности замдиректора одной из школ региона. Причиной стал порноролик, который включился во время онлайн-урока по истории для учеников седьмого класса.

Вопреки требованиям законодательства об образовании система контентной фильтрации образовательной организации не обеспечивала контроль доступа к ресурсам сети интернет. Непринятие учреждением своевременных и достаточных мер по ограничению доступа к информации, распространяемой посредством информационно-телекоммуникационных сетей, привело к нарушению права обучающихся на защиту от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию, — цитирует сообщение ведомства РИА Новости.

Инцидент произошёл в кемеровской школе №44. Видео было включено на платформе Zoom. Прокурор лично внёс представление для директора школы о регламентирующем порядке использования дистанционных образовательных технологий.

Акты реагирования рассмотрены, приняты меры к устранению нарушений закона, — добавили сотрудники ведомства.

NEWS.ru писал ранее, что аналогичный инцидент произошёл в Саратове. Школьникам во время дистанционного урока включили порновидео. Правоохранительные органы незамедлительно приступили к проверке.

Добавьте наши новости в избранные источники

News.ru в соцсетях