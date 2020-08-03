Замдиректора школы в Кемерово наказали за порно во время онлайн-урока

https://static.news.ru/photo/082f0b58-d59e-11ea-9d78-fa163e074e61_660.jpgФото: Herbert Berger/http://imagebroker.com/Global Look Press
Прокуратура Кузбасса привлекла к дисциплинарной ответственности замдиректора одной из школ региона. Причиной стал порноролик, который включился во время онлайн-урока по истории для учеников седьмого класса.
Вопреки требованиям законодательства об образовании система контентной фильтрации образовательной организации не обеспечивала контроль доступа к ресурсам сети интернет. Непринятие учреждением своевременных и достаточных мер по ограничению доступа к информации, распространяемой посредством информационно-телекоммуникационных сетей, привело к нарушению права обучающихся на защиту от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию, — цитирует сообщение ведомства РИА Новости.
Инцидент произошёл в кемеровской школе №44. Видео было включено на платформе Zoom. Прокурор лично внёс представление для директора школы о регламентирующем порядке использования дистанционных образовательных технологий.
Акты реагирования рассмотрены, приняты меры к устранению нарушений закона, — добавили сотрудники ведомства.
NEWS.ru писал ранее, что аналогичный инцидент произошёл в Саратове. Школьникам во время дистанционного урока включили порновидео. Правоохранительные органы незамедлительно приступили к проверке.