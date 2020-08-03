Замдиректора школы в Кемерово наказали за порно во время онлайн-урока

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Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярёв заявил, что местных жителей «демонизируют» в федеральных ток-шоу на фоне митингов, а также сказал о поддержке местных СМИ.

Я вижу, что в Хабаровском крае живут свободные и трудолюбивые люди. После встреч с ними у меня сложилось внутреннее ощущение, что я здесь родился. Очень надеюсь, что мне дадут шанс...