Замаскированное взрывное устройство сдетонировало в Ленобласти, сообщил Telegram-канал Baza. Один человек получил осколочные ранения. Правоохранительные органы проводят проверку по факту случившегося.

По информации канала, 36-летний местный житель обнаружил на своем участке подозрительный предмет — пакет с коробкой, обернутой в синюю ткань. Когда он попытался открыть находку, произошел взрыв. В результате мужчина получил множественные осколочные ранения и был госпитализирован. Медики оценивают его состояние как удовлетворительное. По факту происшествия возбуждено уголовное дело по статье о покушении на убийство.

Ранее суд арестовал на два месяца двух обвиняемых в попытке подрыва здания силового ведомства в Пятигорске. В объединенной пресс-службе судов Ставрополья отметили, что обвиняемые намеревались совершить теракт с целью дестабилизации деятельности органов власти.

До этого в Сети опубликовали видеокадры ареста подозреваемой, готовившей по заданию Киева теракт в Пятигорске Ставропольского края. Пресс-служба ФСБ России сообщила, что задержанная, которая с 1995 года имеет немецкое гражданство, действовала по инструкциям украинских кураторов.