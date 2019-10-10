https://static.news.ru/photo/8c9a8392-eb5f-11e9-83ce-fa163e074e61_660.jpg Фото: АГН «Москва»

ЗАГС Дзержинска пошутил над запросом местной полиции. Силовики пытались выяснить, почему у определённого гражданина нет детей. Снимки документа попали в Интернет и подняли настроение пользователям.

Требование МВД связано с расследованием уголовного дела. Ведомству нужна информация, имеются ли несовершеннолетние дети у интересовавшего его Степана Чугунова 1990 года рождения, а если нет — по какой причине, пишет « Ридус ».

ЗАГС ответил стражам порядка и предположил, почему указанный мужчина до сих пор не обзавёлся наследниками:

— нетрадиционная сексуальная ориентация;

— защищённые половые контакты;

— отсутствие сексуального партнёра;

— так исторически сложилось;

— импотенция;

— по воле Божьей;

— медицинские противопоказания;

— мама не разрешает и др.

Для получения подробной информации силовикам рекомендовали обратиться к мужчине лично.

Ранее News.ru сообщал, что столичный ЗАГС перечислил самые популярные имена, которыми родители называли детей в этом году. Самыми необычными стали Добрыня, Хабиб, Ричард, Лев, Александр Поль, Огнеслав, Цезарь.