ЗАГС Дзержинска пошутил над запросом местной полиции. Силовики пытались выяснить, почему у определённого гражданина нет детей. Снимки документа попали в Интернет и подняли настроение пользователям.
Требование МВД связано с расследованием уголовного дела. Ведомству нужна информация, имеются ли несовершеннолетние дети у интересовавшего его Степана Чугунова 1990 года рождения, а если нет — по какой причине, пишет «
ЗАГС ответил стражам порядка и предположил, почему указанный мужчина до сих пор не обзавёлся наследниками:
— нетрадиционная сексуальная ориентация;
— защищённые половые контакты;
— отсутствие сексуального партнёра;
— так исторически сложилось;
— импотенция;
— по воле Божьей;
— медицинские противопоказания;
— мама не разрешает и др.
Для получения подробной информации силовикам рекомендовали обратиться к мужчине лично.
Ранее News.ru сообщал, что столичный ЗАГС перечислил самые популярные имена, которыми родители называли детей в этом году. Самыми необычными стали Добрыня, Хабиб, Ричард, Лев, Александр Поль, Огнеслав, Цезарь.
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