Задержанный по делу об аварии в Норильске отказался давать показания

https://static.news.ru/photo/185b77a6-a5b4-11ea-afb9-fa163e074e61_660.jpg Фото: Следственный комитет РФ/ТАСС

Задержанный по делу об утечке нефтепродуктов в Норильске отказался давать показания. Об этом сообщила официальный представитель СКР Светлана Петренко.

В рамках уголовного дела задержан начальник котлотурбинного цеха ТЭЦ-3 АО «НТЭК» Вячеслав Старостин, который от дачи показаний отказался, — цитирует её ТАСС.

Авария в Норильске произошла 29 мая. В результате разгерметизации резервуара разлилось около 20 тысяч тонн дизельного топлива. Часть попала в местные водоёмы. Предполагается, что к аварии привело проседание свай фундамента, на котором находится хранилище.

По факту происшествия было возбуждено несколько уголовных дел по статьям о нарушении правил охраны окружающей среды, загрязнении воды и порче земли (246, 250, 254 УК РФ). Все они были объединены в одно и переданы для изучения в центральный аппарат СКР.

Ранее NEWS.ru писал, что глава МЧС Евгений Зиничев предложил ввести в Норильске режим ЧС федерального уровня. Президент Владимир Путин поддержал его и потребовал как можно скорее предотвратить дальнейшие негативные последствия.