Задержанного сына главы красноярского застройщика этапировали из Геленджика

https://static.news.ru/photo/a70e0604-9487-11eb-91ce-96000091f725_660.jpg Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Бизнесмена Константина Егорова, приходящегося сыном руководителю строительной компании «Сибиряк», этапировали из Геленджика в Красноярск. В ближайшее время ему будет предъявлено обвинение в мошенничестве.

Он (Константин Егоров) находится в статусе подозреваемого по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере. — NEWS.ru) по делу о мошенничестве в краевой больнице, — приводит РИА Новости слова источника в правоохранительных органах.

По версии следствия, Егоров, являющийся исполнительный директором компании, причастен к хищению денег при поставке медицинского оборудования в красноярскую краевую больницу. Сумму ущерба от неисполненного госконтракта правоохранители оценивают в 112 млн рублей.

Как сообщал NEWS.ru, силовики провели обыск у менеджера «Ростелекома» Александра Варева по делу о мошенничестве с тендерами. Стражи порядка приехали в загородный дом сотрудника компании. Мужчина является замдиректора макрорегионального филиала «Центр». По данным источника, гражданин проходит в качестве свидетеля.