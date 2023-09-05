Стали известны подробности покушения на начальника таможни ЛНР Задержана женщина, передавшая начальнику таможни ЛНР телефон со взрывчаткой

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Задержана подозреваемая в покушении на убийство бывшего председателя таможенного комитета Луганской Народной Республики, сообщает Следком. Установлено, что женщина передала Юрию Афанасьевскому 3 сентября мобильный телефон со взрывчаткой. Устройство сдетонировало при активации. Подтверждается, что при взрыве пострадали Афанасьевский и его сын.

Следствием установлено, что 3 сентября текущего года жительница республиканской столицы передала бывшему председателю государственного таможенного комитета ЛНР мобильный телефон со взрывчатым устройством, которое было приведено в действие, после активации телефона. Мужчина и его сын получили множественные травмы, в настоящее время они находятся в медицинском учреждении, их жизни и здоровью угрозы нет, — сообщили в Следкоме.

В задержании подозреваемой участвовали СКР по Луганской Народной Республике с коллегами из республиканского УФСБ. Уголовное дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного статьями УК РФ «Покушение на убийство», «Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств».

Подозреваемая дает признательные показания. Сотрудники ФСБ и СКР устанавливают круг лиц, причастных к покушению.

Взрыв в доме Афанасьевского произошел 5 сентября. Первыми о нем написали украинские СМИ. Со ссылкой на СБУ они сообщали, что мужчины получили множественные осколочные ранения головы, шеи, живота.