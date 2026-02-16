Зимняя Олимпиада — 2026
16 февраля 2026 в 15:49

Юрист ответил, чем обернется смерть массажистки в спа-центре Петербурга

Юрист Пирогов: руководству спа-центра Петербурга грозит срок за смерть работницы

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Трагическая гибель массажистки из Индонезии в одном из спа-центров Санкт-Петербурга может обернуться для руководства заведения уголовным делом и сроком, если следствие докажет факт систематических переработок и нарушения трудовых норм, заявил NEWS.ru юрист Михаил Пирогов. По его словам, для возбуждения дела необходимо собрать доказательную базу, в частности показания коллег погибшей и записи с камер видеонаблюдения.

Ответственность руководства спа-центра, в котором погибла массажистка из Индонезии возможна, если докажут нарушение трудовых норм. ТК РФ запрещает сверхурочные без согласия. Если плотная запись привела к переработке, это вина работодателя. Уголовный срок для владельцев заведения реален по статье 143 УК РФ — это нарушение требований охраны труда, повлекшее смерть по неосторожности. За это предусмотрено до четырех лет лишения свободы и штраф до 400 тыс. рублей. Но потребуются доказательства: жалобы коллег, графики, камеры, медзаключение о причине смерти. Следствие должно проверить, игнорировали ли сигналы об усталости, не давали ли руководители заведения сотрудникам отдых, — пояснил Пирогов.

Он добавил, что семья погибшей может требовать моральную компенсацию. Однако, по его словам, процесс осложнится, если выяснится, что женщина работала как самозанятая без официального трудового договора.

Ранее сообщалось, что сотрудница петербургского спа-центра из Индонезии скончалась после работы без отдыха в День всех влюбленных. Женщина обслуживала гостей с самого утра без перерыва и в какой-то момент решила прилечь на массажную кровать. Когда 36-летняя сотрудница попыталась встать, она потеряла сознание.

Санкт-Петербург
смерти
наказания
юристы
Дмитрий Бугров
Д. Бугров
Наталья Наволоцкая
Н. Наволоцкая
