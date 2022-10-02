Дети мобилизованных в Югре получат выплаты при поступлении в вузы

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Правительство Югры решило выплачивать по 100 тысяч рублей детям военнослужащих, мобилизованных в Ханты-Мансийском автономном округе, при поступлении в высшие учебные заведения. Власти обещают единовременные выплаты, сообщил ТАСС источник в местном департаменте социального развития. По его словам, деньги можно будет получить после заключения контракта и направить их, в частности, на покупку одежды или учебных пособий.

Граждане, призванные на военную службу в ходе частичной мобилизации, имеют статус военнослужащих, проходящих военную службу в Вооруженных силах РФ по контракту. После заключения контракта их детям при поступлении на обучение в высшее учебное заведение будет полагаться единовременная выплата в 100 тысяч рублей, — рассказал собеседник.

Средства абитуриент может потратить как на проезд до места учебы и обратно, так и на покупку учебных пособий или проживание в ходе поступления. Кроме того, деньги можно направить на приобретение литературы, компьютера, планшета, смартфона, одежды, обуви, а также на подготовительные курсы.

Ранее стало известно, что в Туве местные власти предоставят семье каждого мобилизованного мужчины по живому барану, сообщила пресс-служба регионального правительства. Семьям призванных также будут выдавать мешки картошки, муки, дров и угля. Также по поручению главы республики Владислава Ховалыга детям мобилизованных жителей региона выплатят по пять тысяч рублей

Российский президент Владимир Путин объявил частичную мобилизацию 21 сентября. Как говорил глава Минобороны Сергей Шойгу, в ее рамках будут призваны 300 тысяч резервистов.