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Краснокнижных ястребов-тетеревятников стали чаще замечать у своих домов жители столицы. Птиц видели в районе парков «Фили» и «Покровское-Стрешнево», Измайловского парка, Бирюлёвского дендропарка и других особо охраняемых природных территорий.

Как передаёт «Москва 24», эта довольно скрытная птица гнездуется в местах с богатой растительностью и кормовой базой. Появление ястребиных в городе говорит о благоприятной экологической обстановке.

Специалисты Мосприроды предупредили, что эти хищные птицы, увлёкшись охотой, могут подлетать к многоэтажкам и даже садиться на балконы. Горожанам посоветовали бережно к ним относиться, не прогонять и не пугать их.

Как писал News.ru, в столице оборудуют современную голубятню, рассчитанную на пребывание около 50 птиц. Она появится на набережной Шитова в рамках комплексного благоустройства территории вокруг Черкизовского пруда и заменит старую, которой очень дорожат жители данного микрорайона. На сегодняшний день там обитают около 30 голубей. Площадь новой голубятни составит 22 кв. м, высота — около 6,5 м.