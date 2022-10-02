«Я патриот»: мэр Воркуты оправдался за высказывание о «пилящих» женах Мэр Воркуты Шапошников назвал себя патриотом в ответ на критику после слов о «пилящих» женах добровольцев

Фото: воркута.рф

Ярослав Шапошников

Мэр Воркуты Ярослав Шапошников в ответ на критику после его слов о том, что некоторые добровольцы едут на Украину из-за того, что их дома пилят жены, заявил, что он является патриотом своей страны, сообщает «Подъем». В разговоре с журналистами он отметил, что его реплику «выдернули из контекста». Некоторые СМИ, по словам Шапошникова, дают собственную интерпретацию его словам.

Я сам патриот своей Родины. Сейчас не могу объективно говорить, как это выглядит со стороны. Слова из контекста выдернули, и даже интерпретацию некоторые дают свою. Надо смотреть полное видео, но в целом я стою на своем: женщина — это тыл и опора мужчины, которого она должна поддерживать в любой ситуации, — заявил глава Воркуты.

Ранее в Минобороны РФ рассказали, что мобилизованные из запаса россияне начали проходить интенсивную подготовку в тыловых районах специальной операции. Отмечается, что подготовку также проходят добровольцы. В ведомстве уточнили, что служащие закрепляют практические навыки ведения боевых действий в условиях городской или промышленной застройки и пересеченной местности.