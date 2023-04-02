Возле магазина в Подмосковье произошел взрыв Возле магазина под Волоколамском произошел взрыв, на месте нашли чеку от гранаты

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Взрывное устройство сдетонировало возле магазина в деревне Кашино под Волоколамском, передает Telegram-канал SHOT. Предварительно, по данным канала, это могла быть граната. На месте происшествия нашли чеку. По словам очевидцев, гранату метнул мужчина, уехавший на машине.

Взрыв ночью услышали жители деревни. В продуктовом магазине повредило стекла и стоящий на парковке автомобиль. Никто не пострадал.

2 апреля Telegram-канал Baza сообщил, что под Брянском мобилизованный с автоматом и гранатами взял в заложники трех офицеров и от трех до пяти сослуживцев в местном Доме культуры. По версии Baza, военнослужащий пошел на этот шаг после того, как узнал о гибели своих племянников в зоне проведения военной операции. Минобороны России эту информацию пока не комментировало.

В публикации говорится, что 35-летний мужчина при захвате заложников не стал выдвигать никаких требований. По информации Baza, после поступления вызова сотрудники полиции окружили ДК и спустя час переговоров мобилизованный сдался, отпустив заложников. Дальнейшая его судьба неизвестна.