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Петербургский суд арестовал взломщика банкоматов на пять лет в исправительной колонии общего режима. Он совершил несколько краж из банкоматов, но при последней попытке был пойман.

В ноябре 2017 года он украл 1 111 000 рублей из банкомата ПАО «Росбанк», пишут «Невские новости».

Затем он совершил ещё три аналогичных преступления, общий ущерб от которого составил более 7 741 000 рублей.

Как ранее писал NEWS.ru, Красноярский краевой суд подтвердил решение районного суда о продлении ареста до 18 марта 2020 года генеральному директору ООО «Сисим» Максиму Ковалькову по делу о прорыве дамб на прииске, где погибли 17 работников золотодобывающей артели.