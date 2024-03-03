Выросло число пострадавших от ЧП с беспилотником в Петербурге «Фонтанка»: количество пострадавших от атаки БПЛА в Петербурге достигло восьми

Фото: Stringer/Keystone Press Agency/Global Look Press

«Фонтанка» сообщает, что количество пострадавших от атаки беспилотника в Петербурге увеличилось до восьми человек. Как отмечает издание, помощь врачей потребовалась еще двум жителям пострадавшего дома — пожилым мужчине и женщине.

По данным «Фонтанки», к медикам обратился 75-летний пенсионер, проживающий на Пискаревском проспекте. Он сообщил журналистам издания, что его отбросило ударной волной, медики диагностировали у пострадавшего ушиб мягких тканей головы. Также, передает издание, бригада скорой помощи доставила в больницу 60-летнюю жительницу с закрытой черепно-мозговой травмой.

Telegram-канал «112» сообщил, что утром в субботу, 2 марта, в Санкт-Петербурге в один из жилых домов на Пискаревском проспекте врезался беспилотный летательный аппарат. Telegram-канал SHOT в свою очередь написал о громком взрыве и о том, что до него в небе слышали звук мотора. Министерство обороны РФ эту информацию не комментировало.

В результате ЧП в пятиэтажном доме на Пискаревском проспекте, по информации SHOT, повреждено как минимум 15 квартир, эвакуировано 100 человек. Губернатор города Александр Беглов сообщил, что также повреждено остекление балконов двух домов, жертв среди населения нет. Шесть человек обратились за помощью к медикам, женщина в возрасте 92 лет была госпитализирована из-за стресса. Жителей пострадавшего дома разместили в помещении детского сада.