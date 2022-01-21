Выращивание рапса в Бурятии признали перспективным

По итогам эксперимента 2021 года с выращиванием рапса не территории Бурятии Минсельхоз региона признал это направление перспективной отраслью сельскохозяйственной промышленности, заявил министр сельского хозяйства Бурятии Галсан Дареев. Он подчеркнул, что при отжиме рапса масла производится значительно больше, чем при отжиме конопли, пишет «МК в Бурятии».

По рапсу, при урожайности в 5 центнеров с гектара, рентабельность также получается 120%. Выход масла у конопли — 20%, у рапса — 45% при отжиме. При этом семена конопли дорого стоят, а рапс дешевле. Наши коллеги с Забайкальского края уже на рапс переходят, становится у них «продукт номер один», — заявил Дареев.

По имеющимся данным, урожайность рапса в Забайкальском крае составила 10 центнеров с гектара в 2021 году и 12,9 центнеров с гектара в 2020 году. Дареев убеждён, что такие показатели говорят о необходимости изучения особенностей работы с этой агрокультурой. По мнению министра, необходимо также задуматься о приобретении рапсовых столов, опрыскивателей, а также сушильного и технологического оборудования.

Ранее глава Бурятии Алексей Цыденов заявил, что добыча полезных ископаемых является основной отраслью региона. Он подчеркнул, что основные налоги генерируются именно в добывающей отрасли.