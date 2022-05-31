Выпускница лицея прокомментировала увольнение директора из-за танца Выпускница лицея в Екатеринбурге вступилась за директора, которую хотят уволить из-за танца учеников

После того, как в Свердловской области предложили уволить директора екатеринбургского лицея № 12 Любовь Кулеву из-за скандала с «ЛГБТ-танцем», родители и выпускники вступились за женщину. Одна из бывших учениц заявила NEWS.ru, что преподаватели ни в чём не виноваты, они лишь дали возможность подросткам самовыразиться.

Я искренне не понимаю, почему развели такой сюр из-за ситуации. Я проучилась все 11 классов там, и никогда никакого даже намёка на пропаганду не было замечено! — заявила она.

По словам выпускницы, танец каждая команда придумывала самостоятельно, преподаватели в этот процесс не вмешивались, давая ребятам самовыразится. Девушка считает, что увольнения никто не заслуживает, тем более директор.

Любовь Михайловны положила половину жизни на становление нашего лицея, как престижного образовательного учреждения. Мне больно видеть, как из-за неправильно трактованной шутки это все может разрушиться, — заявила девушка.

Телеведущий Владимир Соловьев ранее раскритиковал в своём Telegram-канале лицей № 12 в Екатеринбурге, где якобы устроили «вульгарное выступление с ЛГБТ-душком» на майском конкурсе танцев.

В мэрии города пояснили, что «ЛГБТ-танец» являлся пародией на молодежный клип, при этом материал для него был неудачно выбран и плохо поставлен. А министр образования и молодёжной политики Свердловской области Юрий Биктуганов предложил уволить директора.