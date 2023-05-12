Вынесен первый приговор за злоупотребления при выполнении гособоронзаказа В Ростовской области вынесли первый приговор за злоупотребление полномочиями при выполнении гособоронзаказа

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Городской суд Батайска Ростовской области вынес приговор по делу о злоупотреблении служебными полномочиями при выполнении гособоронзаказа в отношении руководителя оборонно-промышленного комплекса АО «ОКТБ «Вектор» Анатолия Михалина, сообщили ТАСС в пресс-службе регионального управления ФСБ России. Ему назначили пять лет лишения свободы условно.

Согласно материалам дела, Михалин на протяжении двух лет умышленно включал в стоимость продукции государственного оборонного заказа фиктивные затраты. Условный срок предприниматель получил, поскольку полностью признал вину и возместил причиненный ущерб.

Ранее Главное следственное управление Следственного комитета России (СКР) по Москве начало уголовное дело против бизнесмена Татьяны Алябьевой за хищение около 300 млн рублей у Главного разведывательного управления. По данным следствия, частично подтвержденным Мосгорсудом, в качестве владелицы ООО «СД Атриум» Алябьева получала значительные субподряды на строительство гражданских объектов Минобороны, включая школы, многоквартирные дома и казармы в военных городках. Полученные средства она выводила через однодневные компании.