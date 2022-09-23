«Выместил все зло»: новосибирец до смерти замучил кошку бывшей жены В Новосибирске пьяный мужчина убил кошку бывшей жены и отправил ей фото трупа

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В Новосибирске мужчина в состоянии алкогольного опьянения из мести убил кошку бывшей жены и прислал ей фото трупа, сообщил «Сиб.фм». Женщина рассказала об этом в соцсетях, по ее словам, изначально муж помогал ей с ремонтом в квартире, но в какой-то момент начал вести себя агрессивно и напал на нее с кулаками, ей удалось убежать и вызвать сотрудников полиции.

В итоге он выместил всё зло на кошке, швырял её по ванной, душил, избивал и в конечном итоге убил. После чего сфотографировал её труп с кровавыми руками и отправил фото, чтобы показать, что ожидает меня в скором времени, — написала женщина.

Полиция задержала живодёра на несколько часов, затем его отпустили. После мужчина попытался вернуться в квартиру бывшей супруги и продолжить скандал. Женщина просит о возбуждении уголовного дела о жестоком обращении с животным. Согласно закону, наказание по этой статье — лишение свободы сроком от одного до пяти лет, однако в действительности реальный срок присуждают лишь в четырех процентах таких дел.

Ранее стало известно, что в Челябинске живодер забил до смерти ногами таксу на глазах у ее хозяйки. Мужчина кинул камень в голову женщины, а затем пнул собаку, бросившуюся защищать свою хозяйку. После этого он достал нож и стал кричать на пострадавшую, что она якобы натравила на него таксу.